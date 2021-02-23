أمريكا: ما يحدث لمسلمي الإيغور في الصين يعد إبادة جماعية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،اليوم، إن ما يحدث لمسلمي”الإيجور في الصين يعد إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

و على جانب آخر قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الرئيس بايدن أوضح أن إدارته ستدفع لحل الأزمة في #اليمن بالطرق الدبلوماسية

• ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي في البلد الذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية