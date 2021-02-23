مركز “تنمية الحياة الفطرية” يوضح السبب الرئيسي لتغريم صيد الضب

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،اليوم، أسباب تغريم صيد الضبان.

وقال إن المركز لا يقصد من ذلك عناد الصيادين أو تقاضي الغرامات و لكنه يهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية مؤكدا أن الضب معرض للإنقراض بسبب الصيد الجائز.

و قال رئيس المركز في لقاء له ببرنامج الراصد: ” إننا لا نطمح إلى أخذ الغرامات من الصيادين، مشيرا إلى بعض نماذج للمخالفات التي رصدت بشأن صيد الضبان مذكرا بحادث صيد جائر شهير، حينما سجلت مواقع التواصل سيارة لصائدي الضب مملوءة بشكل كبير وجائر بالضبان التي تم اصطيادها