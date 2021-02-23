مصر و قطر تتوصلان إلى اتفاق بشأن السفارات و البعثات الدبلوماسية

قالت مصادر إن مصر و قطر توصلتا،اليوم، الثلاثاء، إلى اتفاق حول استئناف عمل السفارات و البعثات الدبلوماسية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في القاهرة، لوكالة “تاس” الروسية أن الطرفان اتفقا على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين على مستوى القائمين بالأعمال قبل تعيين السفير المصر لدى الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة”.

وأوضحت المصادر أن الطرف المصري عرض خلال محادثات الثلاثاء شروطه وشدد على أولوياته في مسار تسوية العلاقات بين البلدين، ويتمثل أهمها في المطلب الصارم من قبل القاهرة للدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وأعلنت قطر ومصر، في وقت سابق من الثلاثاء، أن وفدين يمثلان البلدين عقدا اجتماعا في الكويت لوضع آليات وإجراءات خاصة بالمرحلة المستقبلية، وذلك لأول مرة منذ التوقيع على بيان العلا في السعودية الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى .