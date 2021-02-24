هطول أمطار غزيرة بالرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.