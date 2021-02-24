شاهد التفاصيل: فتح باب التعديل للمتقدمين على وظائف وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التعديل على طلبات المتقدمين على وظائف الاخصائيين غير الأطباء والصيادلة والإداريين حتى تاريخ 2021/2/27م.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب، والتحقق من صحة البيانات المدخلة، والتعديل عليها، مع التقيد بالتعليمات الموضحة في بوابة التوظيف​، ومراعاة الآتي:​

عدم إضافة مدخلات جديدة زائدة على مدخلات التقديم الأصلية، كخبرة إضافية عند تاريخ نهاية فترة التقديم على الوظائف.

التقيد بتسجيل تاريخ التخرج المدون بالوثيقة حسب التسلسل الموضح بالفقرة رقم (2) في تعليمات بوابة التوظيف.

عدم تسجيل الخبرات غير المسجلة بشهادة مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية، أو ليست خبرة بوظيفة حكومية رسمية، أو غير متجانسة مع مسمى الوظيفة المتقدم عليها.

في حال وجود خبرة أو خبرات سابقة، يجب الاعتماد على تواريخ التأمينات عند تسجيلها (تاريخ الالتحاق، وتاريخ الانقطاع).

مع إرفاق شهادة مدد أجور من التأمينات، ومشهد لكل خبرة مسجلة، مع توضيح مسمى الوظيفة بالمشهد، وإثبات تبعية المنشأة للمسجل بالتأمينات.

وإذا كانت الخبرات متقطعة بمشهد التأمينات، فيتم تسجيل كل فترة بشكل منفصل حتى لو كانت لمؤسسة واحدة، مع مراعاة وجود مشهد لكل خبرة إذا كانت مؤسسات مختلفة، أو مشهد واحد يغطي كامل فترة الخبرة إذا كانت من المؤسسة نفسها.

عدم تسجيل فترة (ساند) غير المسجلة بالتأمينات.

التأكد من دقة تسجيل المعدل، والحد الأعلى بالجامعة، ومفاتيح المعدل للمؤهلات من خارج المملكة، مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.

يجب التأكد من نوع المعدل لمؤهلات الخريجين من داخل المملكة (4/5/ 100).