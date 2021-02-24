تويتر تحذف مئات الحسابات مرتبطة بإيران

قالت شركة تويتر يوم أمس الثلاثاء إنها حذفت 373 حساباً مرتبطاً بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها.

وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حساباً يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها.

وقالت تويتر إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

وقالت تويتر أيضاً إنها حذفت 35 حساباً مرتبطاً بأرمينيا لأنها كانت تستهدف أذربيجان.