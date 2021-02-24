تعليم الطائف يستهدف قياداته التعليمية ببرنامج «المهارات الإدارية»

انطلقت اليوم في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف أعمال برنامج المهارات الإدارية في المجال التعليمي و الذي ينفذه الاستاذ سعد العمري مساعد مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث ويستهدف عدداً من القيادات الإدارية والمشرفين التربويين وقيادات المدارس.

ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة يومين إلى تنمية المهارات الإدارية ومهارات الاتصال لدى المتدربين, وأهمية الوقت والسمات المميزة للوقت وإدارة الوقت واسباب فقدان السيطرة على الوقت واستراتيجيات الادارة الفاعلة للوقت والتفويض وكيف تستخدم التليفون بفاعلية وتدير الاجتماعات.

بالإضافة إلى التعامل مع الزائرين بإيجابية دون سابق إنذار ومفهوم التفاوض وكيف يمكننا أن نتعلم التفاوض وأهداف وعناصر التفاوض والخطوات الست له للاستفادة منها في مجال عمله بُغية تحسين الأداء وتطوير المهارات الإدارية لديهم.