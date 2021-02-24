تنفيذا لرغبة حماتها.. شنق جثة سيدة في إيران بعد وفاتها

شهدت إيران واقعة إعدام غريبة، بعد وفاة سيدة بنوبة قلبية، قبل إعدامها لإدانتها بقتل زوجها المسؤول الرفيع في الاستخبارات الإيرانية.

ونقل موقع ” الحرة” أن زهرة إسماعيلي، كانت ستُشنق يوم الأربعاء الماضي، لإدانتها بقتل زوجها، لكنها ماتت إثر نوبة قلبية بعد إجبارها على مشاهدة شنق 16 مداناً، وفق رسالة محاميها، أوميد مرادي، التي نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية، ومرصد حقوق الإنسان الإيراني.

وأدينت زهرة بقتل زوجها، علي رضا زماني، المسؤول في وزارة المخابرات الإيرانية، لكن محاميها قال إنها قتلته دفاعا عن نفسها وأطفالها.

ولكن سلطات سلطات سجن رجائي شهر، في منطقة كرج، بالعاصمة طهران، لم تكتف بوفاتها فشنقت جثتها تنفيذاً لطلب حماتها التي أرادت مشاهدتها مشنوقة، حسب مرادي.

وقال مرادي: “شنقوا جسدها، وركلت والدة الضحية فاطمة عسل ماهي المقعد من تحت قدميها، لتتمكن من رؤية جثة زوجة ابنها على حبل المشنقة لبضع ثوان”.

ومن جهته قال مرصد حقوق الإنسان الإيراني إن زهرة واحدة من ثلاث نساء أعدمن في الأسابيع القليلة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 114 امرأة في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي بدأ في 2013.