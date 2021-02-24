اقترب من 20 مليار ريال..المملكة تحقق أعلى فائض تجاري خلال ديسمبر 2020 #عاجل

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، تحقيق فائض تجاري بقيمة 19.92 مليار ريال (أعلى مستوى له منذ شهر فبراير/ شباط عندما بلغ 23.95 مليار ريال)، مقابل 10.35 مليار ريال في الشهر السابق و34.82 مليار ريال في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019.

وارتفع التبادل التجاري للمملكة 3.56% خلال ديسمبر/ كانون الأول، على أساس شهري، إلى 109.73 مليار ريال، مسجلة ثاني أعلى حجم للتجارة في عام 2020 بعد شهر يناير/ كانون الثاني عندما بلغ 122.77 مليار ريال، فيما تراجع بنحو 19.8% عن تجارة الشهر المماثل من العام 2019 والبالغة 136.86 مليار ريال.

وانخفضت صادرات المملكة السلعية 24.5% في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2019؛ متأثرا بانخفاض الصادرات البترولية 19.5 مليار ريال، وبنسبة 29.6%.

وزادت قيمة الصادرات السلعية على أساس شهري بنسبة 11.5%، وبقيمة 6.7 مليار ريال عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتراجعت الصادرات غير البترولية 7.7% في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على أساس سنوي، إلى 18.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق.

وسجلت الواردات انخفاضا نسبته 12% في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي، وبما يعادل 6.1 مليار ريال.

وبلغت الواردات 44.9 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل 51 مليار ريال في الشهر المماثل من 2019.