الممثلة التونسية الطرابلسي تنكر تصريحاتها حيال عملها في التجميل بلا شهادة.. ومطالبات للصحة بكشف العقوبات

بعد أسابيع من التداول ظهرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي بتغريدة مثيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تؤكد من خلالها بأن الموقف الذي حدث في السعودية ومااحتواه من معلومات وبيان ليس صحيحا.

وأشارت الطرابلسي خلال تغريدتها إلى انها تكن كل احترام وتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها الاصيل وقضيت فيها من اجمل سنوات العمر.

وأضافت علي صفحتها على تويتر أن ما تم نشره مؤخرا في بعض وسائل التواصل من تصريحات منسوبة لي حول الأزمة غير صحيح جملة وتفصيلا.

وكانت الفنانة التونسية قد أثارت جدلا واسعا في السعودية، بسبب تصريحها في مقابلة مع برنامج “فكرة سامي الفهري” عبر فضائية “الحوار” التونسية، إذ كشفت أنها عملت كاستشارية تجميل مع جراح عمليات تجميلية شهير في مدينة جدة، دون أن تحمل شهادة في الطب، لأكثر من 6 سنوات، ولفتت إلى أنها قامت بعمل حقن للفيلر والبوتكس للعديد من الأشخاص وأنها تلقت تدريبا من هذا الجراح مدته 6 أشهر”.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القضية التي أثارت جدل كبير وطالب متابعون في مواقع التواصل الاجتماعية بالتحقيق في الأمر والكشف عن شخصية الجراح الذي كانت تعمل معه طول هذه الفترة لأن هذه الممارسات الطبية خطيرة وقد تدمر حياة بعض الأشخاص أو تسبب لها مشاكل ومضاعفات عديدة.

فيما أصدرت وقتها وزارة الصحة السعودية على هذه القضية وقالت إنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين أحد العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة، وقامت الصحة في جدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به، حيث تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل، وسيتم إصدار بيان لاحق يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

وأكدت أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية الخاصة، أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن” وتهيب وزارة الصحة بالجميع للإبلاغ عن أي مخالفات.