خام “برنت” يتخطى 65 دولار للبرميل.. و”الأمريكي” عند 61.13 دولار

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، إذ إن موجة الطقس البارد في جنوب الولايات المتحدة أدت إلى كبح مستويات الطلب على الخام.

وقال محلل لدى “كوميرز بنك” إن السؤال الرئيسي في الوقت الحالي يتلخص في مدى سرعة تعافي المعروض من الخام، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أنه سيتجاوز الطلب في فترة الأسابيع الخمسة المقبلة، مما يمنح إشارات سلبية إلى الأسواق، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 65.08 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل 0.9% عند 61.13 دولار للبرميل.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت المخزونات بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.