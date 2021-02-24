المملكة تحافظ على المركز الـ49 عالمياً في مؤشر التجارة الإلكترونية.. وتتقدم للمركز الـ11 بين دول مجموعة العشرين

حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها الـ49 عالمياً في مؤشر التجارة الإلكترونية 2020 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بمجموع نقاط بلغ 72.3 نقطة.

وبحسب التقرير الصادر مؤخرا عن “أونكتاد”، ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت بين الأفراد السعوديين إلى 96%، مقارنةً بنسبة 93% المسجلة في العام 2019.

ويقيم مؤشر التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين لعام 2020، قابلية واستعداد 152 دولة حول العالم للانخراط في معاملات التجارة الإلكترونية.

ويعتمد المؤشر في تقييمه على عدة معايير، منها إمكانية الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، اعتمادية خدمات البريد والبنية التحتية، إضافة إلى شريحة السكان التي تستخدم الإنترنت ولها حساب مع مؤسسة مصرفية أو مقدم خدمات دفع إلكترونية.

وكانت المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية لهذا العام من نصيب كل من سويسرا، وهولندا والدنمارك