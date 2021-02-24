التوطين.. ضبط “1773” مخالفة والتزام المنشآت بنسبة “96%” خلال يناير

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معدل جولاتها التفتيشية والمخالفات المضبوطة بشأن قرارات التوطين، وذلك خلال شهر يناير المنصرم، حيث نفذت فرق التفتيش الميداني “60.069” زيارة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط “1773” مخالفة، جاءت أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع “606” مخالفات، تليها الرياض بواقع (284) مخالفة.

وبينت الوزارة أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت “96%” بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالًا بمعدل “99%” تليها منطقة نجران بمعدل “98%” ثم الرياض بمعدل التزام بلغ “97%”.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينةً أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، داعيةً في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق “معًا للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).