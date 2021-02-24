أمانة جدة تغلق 258 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس (الثلاثاء) 258 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة – في بيان- أن الفرق الميدانية نفذت 4571 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 414 مخالفة.

وأكدت الأمانة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.