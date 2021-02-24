“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية وغزيرة على منطقتي القصيم والباحة

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة القصيم، مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر حتى العاشرة مساء محافظات الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.