من جرعة واحدة.. الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال

قال موظفون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وثائق نُشرت اليوم الأربعاء إن نتائج التجارب تظهر أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يُعطى بطريق الحقن في جرعة واحدة للوقاية من كوفيد-19، آمن وفعال فيما يبدو، مما يمهد الطريق للموافقة على استخدامه الطارئ.

وتجتمع لجنة من الخبراء المستقلين التابعين للإدارة يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اللقاح من عدمه.

وعلى الرغم من أنها غير مُلزَمة بالأخذ بنصيحة خبرائها، إلا أن إدارة الغذاء والدواء اتخذت نفس الخطوة عندما سمحت باستخدام لقاحي فايزر ومودرنا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون الشهر الماضي إن لقاحها ثبتت فعاليته بنسبة 66 في المئة في الوقاية من عدة نسخ متحورة من كوفيد-19 في تجربة عالمية شملت ما يقرب من 44 ألف شخص.

وتفاوتت الفعالية من 72 في المئة في الولايات المتحدة إلى 66 بالمئة في أمريكا اللاتينية و57 في المئة في جنوب إفريقيا التي انتشرت فيها نسخة جديدة من الفيروس، إلا أن فعالية اللقاح وصلت إلى حد 85 في المئة عموما في منع الأعراض الحادة للمرض.