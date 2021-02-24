عاجل.. المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام تسعير الطرح الثاني من السندات الدولية باليورو بنجاح

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من ٥ مليار يورو حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ٣ أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح ١٫٥ مليار يورو (ما يعادل ٦٫٨٣ مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي : ١ مليار يورو (ما يعادل ٤٫٥٥ مليار ريال سعودي) لسندات ٣ سنوات استحقاق العام ٢٠٢٤م، و نصف مليار يورو (ما يعادل ٢٫٢٨ مليار ريال سعودي) لسندات ٩ سنوات استحقاق العام ٢٠٣٠م،