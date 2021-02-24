“رويترز”: “أوبك+” ستدرس زيادة إنتاج النفط

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في “أوبك+” أن المجموعة ستدرس تخفيفا متواضعا لقيود المعروض من أبريل في ضوء تعافي الأسعار.

وقالت المصادر إن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في أبريل تبدو ممكنة دون التسبب في زيادة بالمخزونات، لكن قرار الوزراء عندما يجتمعون في الرابع من مارس سيتوقف على أحدث بيانات العرض والطلب حينئذ.

وأفاد أحد المصادر بأن “سعر النفط أعلى بلا ريب والسوق بحاجة إلى مزيد منه لتهدئة الأسعار.. زيادة 500 ألف برميل يوميا من أبريل هي أحد الخيارات، وهو يبدو خيارا جيدا.”

وتعززت الثقة في قدرة السوق على استيعاب مزيد من النفط مع صعود الأسعار صوب 67 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ يناير 2020، وتوزيع اللقاحات وآمال التعافي الاقتصادي.

وفي حين ينتهي الخفض الطوعي لمليون برميل يوميا من السعودية الشهر القادم، لم تكشف الرياض عن خططها لما بعد مارس.

وترغب روسيا، أحد أعضاء “أوبك+” الذين سُمح لهم بتعزيز الإنتاج في فبراير، في زيادة المعروض، بينما قال مصدر الأسبوع الماضي إن موسكو ستقترح ضخ مزيد من النفط ما لم يجدّ جديد قبل الاجتماع الافتراضي المقرر في الرابع من مارس.