إيران: الإضرابات تتوسع ومتظاهرون يقتحمون قاعدة للحرس في كورين زاهدان

توسعت رقعة الاضرابات في إيران في أعقاب الاشتباكات بين الحرس وأهالي سراوان في الأيام الأخيرة، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 40 شهيدًا وأكثر من 100 جريح من الأهالي.

وخرج شباب الانتفاضة الايرانية في منطقة كورين سرجنكل التابعة لزاهدان يوم امس الأربعاء 24 فبراير إلى الشوارع وهاجموا قاعدة للحرس المعادي للشعب في هذه المنطقة.

ورغم إطلاق النار من قبل الحرس تمكن المواطنون من الاستيلاء على القاعدة بعد إغلاق الطريق المؤدي إليها كما أشعل المحتجون النار في عدد من سيارات الحرس.

من ناحية أخرى، ومنذ صباح يوم امس قام عدد كبير من الكسبة وأصحاب المتاجر في مدن زاهدان وإيرانشهر وخاش وسرباز بإغلاق محالهم ودخلوا في إضراب احتجاجا على أعمال القتل في سراوان.

في حين تعيش القوى القمعية في حالة تأهب قصوى خوفًا من توسع نطاق الانتفاضة والاحتجاجات وانتشرت في المدينة.

في أعقاب مواجهات يوم الاثنين بين أهالي سراوان المحرومين والقوات القمعية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من ناقلي الوقود والشباب.

وقد استولى أهالي هذه المدينة الغاضبون يوم الثلاثاء 23 فبراير على مبنى القائممقامية.

وقلبوا عددا من سيارات الشرطة وأضرموا فيها النيران، مما أدى إلى قطع الطريق أمام قاعدة الحرس بإضرام النار في إطارات.

واستمرت الاشتباكات بين المواطنين والقوات القمعية في مناطق متفرقة من المدينة لساعات.

February 24 – Kurin Sarjangal, southeast #Iran

Voice says regime officials are dispatching security forces to quell the brave protesters in Kurin Sarjangal.#IranProtestspic.twitter.com/BUSZ0KQpAK

