شاهد التفاصيل: وظائف في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي أول دعم تطبيقات تقنية المعلومات IT Application Support Sr. Specialist:

بكالوريوس تقنية معلومات علوم حاسب أو ما يعادلهم وخبرة 4 سنوات، ويفضل لديهم شهادة (ITIL).

مدير أول دعم الاتفاقيات Agreements Support Sr. Manager: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذو صلة.

مدير الاتفاقيات والموائمة الاستراتيجية Agreements & Strategic alignment Manager: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذو صلة.

أخصائي الاتفاقيات والموائمة الاستراتيجية Agreements & Strategic alignment Specialist: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذو صلة.

مسؤول المراسلات Correspondence Officer: بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مكتبات، أرشفة أو مجال آخر ذو صلة.

محاسب Accountant: درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية أو ما يعادلهم.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

وسيت التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.lcgpa.gov.sa/ar/job-search-results