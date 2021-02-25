توضيح هام بخصوص العقود النموذجية والمقاولين غير المسجلين بالهيئة

ألزمت الهيئة السعودية للمقاولين جميع المقاولين غير المسجلين في سجلاتها بضرورة التسجبل ، مؤكدة انه لا يمكنهم العمل بالعقود النموذجية إلا بعد تسجيلهم لديها.

وفي التفاصيل فقد أكد ثابت آل سويد الأمين العام لهيئة المقاولين، إن المقاولين غير المسجلين في سجلات الهيئة لا يمكنهم العمل بالعقود النموذجية إلا بعد تسجيلهم لدى الهيئة، داعيا المواطنين والمقاولين إلى ضرورة العمل بالعقود النموذجية، لما لها من فوائد عديدة أبرزها حفظ حقوق الطرفين القانونية والمالية.

وأضاف آل سويد أن الهيئة تدرس حاليا مع وزارة العدل إمكانية عدّ العقود النموذجية سندا تنفيذيا واجب النفاذ.

وأشار إلى أن الهيئة أخذت في الحسبان في صياغة العقود النموذجية سهولة المصطلحات والمفردات بهدف فهمها، مبينا أن العقود تم عرضها على عدد كبير من القانونيين والمقاولين والمطورين وأصحاب ذات العلاقة من مختلف الجهات، للتأكد من حفظ حقوق جميع الأطراف القانونية والمالية.

وقال إن الهيئة تعمل على أتمتة “الحساب الضامن” وآلية شكله النهائي، لافتة إلى أن الحساب الضامن يتمثل في إنشاء حساب بنكي في أحد المصارف، يقوم من خلاله مالك المشروع بدفع المبلغ المالي فيه، وبعد قيام المقاول بتنفيذ ما هو مطلوب منه في العقد النموذجي يتم مباشرة إيداع المبلغ في حسابه.