ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوي منذ 13 شهر.. و”برنت” عند  67.28 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم عند أعلى مستوى منذ أكثر من 13 شهرًا ، مع تراجع المعروض في الولايات المتحدة، ودعم بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية التيسيرية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 67.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل 0.2% عند 63.40 دولار للبرميل.

وشدد المركزي الأمريكي على أن معدلات الفائدة ستبقى منخفضة لفترة مما أدى إلى دعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية العالمية.

على الجانب الآخر، أفادت تقارير صحفية بأن تحالف “أوبك+” يدرس زيادة إمدادات النفط لكن بوتيرة متواضعة قد تكون بنحو 500 ألف برميل يوميًا في أبريل.