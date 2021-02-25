تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 190.21 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية،اليوم الخميس، مع هبوط أسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.38 ريال (57.97 دولار)، مقابل 217.60 ريال (58.02 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 190.21 ريال (50.72 دولار)، مقابل 190.40 ريال (50.77 دولار) عند إغلاق تعاملات الأمس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 163.03 ريال (43.48 دولار)، مقابل 163.20 ريال (43.51 دولار) لدى الإغلاق الأخير.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 126.80 ريال (33.81 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 108.77 ريال (29 دولارا).