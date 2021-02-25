عافيتنا لك هديه.. سعوديين يعبرون عن مشاعرهم فى هشتاق #سلامتك_يا_ابوسلمان

عبر السعوديون عن مشاعرهم، عقب خروج الأمير محمد بن سلمان، من المستشفى يمشي على قدميه من خلال عدة وسوم بتويتر كان ابرزها #سلامتك_يا_ابوسلمان .

وفور اعلان الديوان الملكي للخبر فاضت مشاعر السعوديين عنها على تويتر إضافة إلى تمنياتهم بالسلامة، مشاعر حب صادقة شعر بها كل قارئ .

وتنوعت الدعوات والتعبير عن مشاعرهم ب«‏إِذا سَلِمتَ فكل (الشعب) قَد سَلِموا.. جعلها اخر اوجاعك ياعزنا وعافاك يادرع الوطن»، واللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا ولبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه»، و يا شمس الارض وقمرها، الف سلامه والف بسم الله عليك، وعسى التعب ينسى دربك والفرحه دايم بوجهك وعافيتنا لك هديه.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء، وتكللت بالنجاح.

وأكد الديوان الملكي، أن سمو ولي العهد، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي أجرى به العملية، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.