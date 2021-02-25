“المركزي اليمني”: الوديعة السعودية حيوية وتعزز سعر الصرف

أكَّد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي، أهمية الوديعة السعودية في تأمين الموارد اللازمة لدعم استيراد السلع الأساسية، لبلاده ودورها في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية، رغم كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه.

واستعرض الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية للسكان المحليين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ومن جانبه قال، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، إنَّه حريص على دعم قدرات البنك المركزي اليمني ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتمّ وجه.

وأشار جريسلي خلال لقاء في مدينة عدن مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي، إلى اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية.