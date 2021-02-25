تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر فبراير الجاري إلى 95.8، وفق بيانات رسمية.

وبحسب معهد الإحصاء التركي، كان المؤشر 96.2 في يناير، انخفض بنسبة 0.5 في المائة في فبراير إلى 95.8 .

وجاء الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية نتيجة انخفاض مؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية) وقطاع الخدمات والبناء.

ويقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15 بالمئة.

وانخفض مؤشر الثقة بالقطاع الحقيقي بنسبة 0.3 في المائة في فبراير إلى 108.7، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1.4 في المائة إلى 100.4، وتراجع مؤشر ثقة قطاع البناء 1.3 في المائة إلى 83.1.

وزاد مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 1.5 في المئة إلى 84.5، وارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 0.4 في المئة إلى 108.9.