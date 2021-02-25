بسبب المنشطات.. إيقاف لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي 9 أشهر

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه “عاقب لاعباً صاعداً بالدوري الممتاز يبلغ 16 عاماً بالإيقاف تسعة أشهر لخرق قواعد المنشطات بتناول مادة محظورة رياضياً”.

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي عن اسم اللاعب أو النادي الذي يلعب له.

وواجه اللاعب اتهاماً أيضاً باستخدام هرمون النمو لكن لجنة مستقلة لم تجد دليلاً على ذلك وأيدت الإيقاف بأثر رجعي 9 أشهر ينتهي في السابع من مايو .

وقال مدير العمليات بالوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات بات ميهيل يلعب الرياضيون والآباء والفرق دوراً في الحفاظ على نزاهة الرياضة.

وأضاف : هذه القضية تبين أن قواعد المنشطات مطبقة على جميع الرياضيين بغض النظر عن السن وتعد تذكيراً بالعواقب الخطيرة لخرق القواعد.