كيف فقد البنك المركزي التركي 128 مليار دولار؟

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك، أنه لا يوجد سند واحد في وثائق البنك المركزي التركي على موقعه الرسمي على الإنترنت، يكشف كيف خرجت الـ128 مليار دولار من خزينة البنك، وهو السؤال الذي طرحه لأول مرة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وأوضح أنه لا يهم كيف تم إهدار الـ128 مليار دولار، ولكن السؤال الآن هو كيف خرجت هذه الأموال من خزينة البنك المركزي التركي؟

وتابع : “نحتاج إلى معرفة ما تم بيعه، كيف تم بيع 128 مليار دولار، ولماذا ولمن باع؟ أنظر إلى موقع البنك المركزي، أجد أن التدخلات التي يتم إجراؤها في العملة الأجنبية هناك مكتوبة واحدة تلو الأخرى. لكن لا يوجد سجل واحد بخصوص 128 مليار دولار، لا توجد شفافية”.

وعن مدح أردوغان لصهره ألبيراق، قال أوزتراك: إنه دائمًا يجمل ألبيرق. أنا فضولي جدًا، إذا كان هذا جيدًا، فلماذا قمت بتغييره؟ لماذا أتيت بإدارة جديدة .. لماذا احتجت إليها؟ .. لماذا غيرت محافظ البنك المركزي؟ .. كل هذه الأمور بحاجة إلى إجابة.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.