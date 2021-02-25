جائزة “النويصر” للتفوق العلمي تُكرم 35 طالبًا متفوقاً بثانوية الخبراء 

أقامت ثانوية الخبراء بالقصيم، الحفل السنوي (لجائزة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله النويصر للتفوق العلمي) السنوية في دورتها الثانية عشر، والتي استفاد منها 35 طالبًا حصلوا على نسبة 100%، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فايروس كورونا.

وحققت الجائزة -التي يرعاها الدكتور عبد العزيز النويصر سنويا- العديد من النتائج الإيجابية، تمثلت في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، وأثمرت بخلق التنافس والمشاركة في بناء الشخصية تربويًا ومعرفيًا.

من جهته، أوضح الدكتور “النويصر” أن الهدف من هذه الجائزة هو دعم لطلابنا شباب وقادة المستقبل، وخلق روح التنافس، ودعمًا وتشجيعاً لهم وذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية.

وأضاف: نهدف من هذا التكريم لأبنائنا الطلبة إلى تعزيز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية، وتشجيع الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

واختتم النويصر حديثه سائلا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لما يولونه من حرص واهتمام للوطن والمواطن وأن يديم لبلادنا أمنها واستقرارها، وأن يوفق طلابنا وطالباتنا ويجعلهم لبنات خيرًا وبناء لهذا الوطن المعطاء.