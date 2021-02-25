الأمم المتحدة: نزح 8 آلاف شخص بسبب الهجوم الحوثي على مآرب

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الهجوم الحوثي على محافظة مأرب شرقي اليمن، يفاقم موجة النزوح الداخلي والأزمة الإنسانية في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: “نزح ما لا يقل عن 8 آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، بسبب الهجوم الحوثي” على مأرب.

وتابع “شكّل النزوح إلى مأرب وداخلها ثلثي مجموع حالات النزوح في اليمن العام الماضي، ما أدى لتزايد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة”.

وجدد دوجاريك الدعوة إلى “وقف فوري للعنف في مأرب وبقية أنحاء اليمن”، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى “مضاعفة جهودها لدعم عمل المبعوث الدولي للبلاد مارتن جريفيث في التوصل لحل سياسي ووقف لإطلاق النار في عموم البلاد في أسرع وقت ممكن”، وفق البيان.

وتابع: “نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على زيادة الدعم. ومع ذلك، فإن تفاقم الوضع الحالي يمكن أن يطغى بسرعة على القدرات الحالية ويجبر مئات الآلاف على الفرار”.