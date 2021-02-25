الصين تعلن “انتصارا كاملا” في معركتها ضد الفقر المدقع

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس أن بلاده حققت “انتصارا كاملا” في معركتها ضد الفقر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، القول إنه تم القضاء على الفقر المدقع في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وجاء إعلان شي في كلمة ألقاها أمام تجمع كبير أقيم في بكين للاحتفال بإنجازات البلاد في القضاء على الفقر المدقع وتكريم نماذجها المثالية في مكافحة الفقر.

وعلى مدى السنوات الثمان الماضية، تم انتشال 98.99 مليون شخص من سكان الريف الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي من براثن الفقر.

كما تمت إزالة جميع المقاطعات الفقيرة البالغ عددها 832 مقاطعة و128 ألف قرية من قائمة الفقر، وفقا لـ “شينخوا”.

ومنذ إطلاق الإصلاح والانفتاح في الصين أواخر سبعينيات القرن العشرين، تخلص 770 مليونا من سكان الريف من الفقر عند الحساب وفقا لخط الفقر الحالي في الصين.

وساهمت الصين بأكثر من 70% في الحد من الفقر العالمي خلال نفس الفترة.

وقال شي إنه بهذه الإنجازات، خلقت الصين “معجزة” أخرى “ستسجل في التاريخ”.