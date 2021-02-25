الجيش اليمني يدمر مسيرة بالجوف

دمرت دفاعات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، الخميس، طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي في أجواء محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال بيان مقتضب للجيش اليمني، إن مليشيات الحوثي أطلقت طائرة بدون طيار في مسعى للهجوم على مواقع الجيش ورجال القبائل في بلدة “النضود” التابعة للجوف الحدودية مع السعودية.

وأشار البيان إلى أن الجيش اليمني ورجال القبائل بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية نجحوا في التصدي للهجوم الحوثي العدائي وإسقاط الطائرة المفخخة في “النضود” إلى الجهة الشرقية من مدينة الحزم، موطن الآثار التاريخية لحضارة “معين” القديمة.