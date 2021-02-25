ولي عهد البحرين ونتنياهو يؤكدان أهمية المشاركة في محادثات الملف النووي الإيراني #عاجل

أكد ولي العهد في مملكة البحرين ورئيس وزراء إسرائيل أهمية مشاركة دول المنطقة في أي محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وخلال الاتصال، أبلغ رئيس وزراء دولة إسرائيل سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بحسب “بنا”

كما تم التأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.