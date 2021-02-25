فلكية جدة: «بدر رجب» يزين سماء الجمعة

قال المهندس ماجد ابوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر البدر لهذا الشهر يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الجمعة 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021 وسيكون مشاهدا طوال الليل .

وأضاف رئيس فلكية جدة أن “القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء”.

واستطرد: “يلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير اثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا”.

ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس السبت. بحسب “أبوزاهرة”.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل ، ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك نهار السبت عند الساعه 11:17 صباحاً بتوقيت السعودية (08:17 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.