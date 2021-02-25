أمانة جدة تغلق 227 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 227 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت 4397 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 406 مخالفات، مؤكدةً تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنةً دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم “940” أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.