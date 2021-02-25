البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا

وافقت البحرين، اليوم، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة “جونسون أند جونسون” ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليكون لقاح الشركة المسمى “جانسين” خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أجرت دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة، حيث قامت الهيئة، بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة، ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة.