حظر شامل بدولة عربية.. تعرف على التفاصيل

في تطور جديد للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد قررت الحكومة الأردنية، فرض حظر شامل بدءً من أمس اليوم وحتى السبت القادم.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد فقررت الحكومة الأردنية فرض الحظر، والذي يقضي بمنع تنقل الأشخاص وتجولهم فى جميع مناطق المملكة.

ويبدأ الحظر من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

وأضافت أنه سيسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة.

ونوهت أن وزير الأوقاف مفوض بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها بحسب ما تقتضيه الظروف.

وفي التفاصيل أيضا فقد منعت تنقل الأشخاص وتجوالهم فى مناطق المملكة جميعها فى باقى أيام الأسبوع، والذي يبدا من الساعة العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحا من كل يوم.