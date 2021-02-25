وزير الإعلام اليمني: قوات الجيش تحرز تقدما على جبهة مدغل بمحافظة مأرب.. وباتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن قوات الجيش اليمني تصدت لميليشيا الحوثي في مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأصبحت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي.

جاء ذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، قائلا: “أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مديرية مدغل يتصدون لهجمات ميليشيا الحوثي الانتحارية ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ويحققون تقدما كبيرا اليوم في هجوم معاكس في الجبهة، حيث باتوا على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي الواقع حاليا تحت السيطرة النارية”.