أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عمليات قنص قام بها الحرس الثوري الإيراني في تظاهرة لقمع أهالي بلوشستان.

ونشر مقطع الفيديو الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر، وعلق عليه بالقول : ” مقطع فيديو يوثق قناصة الحرس الثوري الإيراني تستهدف المنتفضين البلوش في مدن إقليم بلوشستان إيران”.

كما نشر أيضا أحد رواد تويتر مقطع فيديو آخر لعمليات قنص بحق البلوش، وعلق عليه قائلا :” هجوم حرس الثوري الإيراني الإرهابي في إقليم بلوشستان المحتلة.. إطلاق نار عشوائي على المحتجين مما أدى إلى قتل الكثير منهم وبينهم نساء”.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحد المغردين قائلا: ” مادام الثورات مناطقية و غير متزامنة، فإنها من الطبيعي ستفشل، الواقع يقول إنه كي تنجح الثورة، على الشعب بجميع مناطقه أن يثور، الفارسي و الآذري و العربي و البلوشي وغيرهم، أما بهذه الطريقة فلن ينجح أي حراك لوحده بسبب الآلة القمعية الكبيرة”.