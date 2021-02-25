قبل 100 عام.. صورة نادرة للملك عبد العزيز مع مؤسس الكويت

تحظى العلاقة السعودية الكويتية بمزيد من الحب بين الدولتين الشقيقتين منذ تاريخ المؤسس الأول للمملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- .

وحول الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي تم تداول صورة نادرة تجمع الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مع أمير الكويت حينها.

ونشر حساب دارة الملك عبد العزيز الصورة النادرة وعلق عليها بالقول :” بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة تاريخية للملك المؤسس في الكويت قبل أكثر من مائة عام”.

يذكر أن دولة الكويت تحتفل في 25 فبراير من كل عام بيومها الوطني الذي يمثل ذكرى استقلالها، والذي تتشكل فيها ملامح الدولة العصرية الحديثة بمؤسساتها وإنسانها.

ويتخلل الاحتفال دائما العروض العسكرية، حيث تشارك وحدات الجيش، بعروض مميزة، ولا تقتصر الاحتفالات على الكويت فقط، بل تمتد إلى دول الخليج الشقيقة.

ويعود تاريخ أول احتفال إلى 19 يونيو عام 1962، وهي المرة الوحيدة التي أقيم فيها احتفال بالاستقلال بهذا التاريخ.