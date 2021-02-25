وفاة #مشاري_البلام.. قصة إصابته بكورونا أثناء تلقيه اللقاح

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وأدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

نقله للمستشفى.. واتهام فنانة شهيرة بإصابته

وقبل 4 أيام نقل الفنان الكويتي إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته.

وذكرت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الحالة الصحية للفنان البلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بعد تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

ووجهت الإعلامية اتهامات لفنانة عربية لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابته.

ونشرت مي العيدان تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، قالت فيها: “مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى”.

وأوضحت أن “هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها”.

ورغم إفصاح مي العيدان عن الشخص، الذي تقصده في التغريدة، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي تداولت اسم الفنانة الكويتية غدير السبتي. لتخرج الأخيرة للرد على الاتهامات في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وقالت غدير السبتي: “لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا، ليس الطبيب الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي”.

إعلان الإصابة

وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

وعبر صورة نشرها “البلام” من المستشفى عبر حسابه “أنستقرام” قال: “لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات”.