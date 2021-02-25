مجلس علماء باكستان يعرب عن سروره بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

صرح رئيس مجلس علماء باكستان والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني والشرق الأوسط العلامة طاهر محمود الأشرفي بأن حكومة باكستان وشعبها مسرورين بعد أن تكللت العملية الجراحية، التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإزالة التهاب الزائدة الدودية ، وأضاف مؤكداً بأن عمق العلاقات الأخوية والصداقة المتجذرة بين باكستان والمملكة العربية السعودية قائمة على أسس تاريخية قوية تعزز العلاقة ببن الدولتين والشراكات في جميع المجالات ..

جاء ذلك في تصريح خاص للعلامة طاهر أشرفي ، في أعقاب لقائه الخاص مع سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي الذي رحب اليوم بفضيلة الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي أثناء زيارته لمقر سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان

وأعرب الأشرفي عن سعادته البالغة بهذه الزيارة للتعبير عن سعادته البالغة بسلامة وصحة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وتمنيات حكومة باكستان وشعبها لسموه بدوام الصحة وموفور السعادة ، قال سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان نواف سعيد المالكي، إن روابط الأخوة والمحبة بين السعودية وباكستان قوية للغاية ، ونحن ممتنون لحسن النية ودعوات القيادة الباكستانية والأمة الإسلامية من أجل صحة ورفاهية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي في ظل الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان زادهم الله توفيقا لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة..