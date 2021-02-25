سلالة جديدة من فيروس كورونا تثير الرعب بنيويورك

في تطور جديد حول سلالات كورونا المتحورة، أثار نوع جديد من فيروس كورنا المستجد قلقا كبيرا وجدلا واسعا، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمركية.

وكان فريقان منفصلان من الباحثين قالا إنهما وجدا نوعا جديدا مثيرا للقلق من الفيروس.

ونقلت شبكة سي إن إن عن الباحثين أن الفيروس في مدينة نيويورك يحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم.

وأضافت أنه يتهرب من الكثير من اللقاحات، منوهة أن فريقا بالمركز الطبى بجامعة كولومبيا أكد في تقرير لم يتم نشره بعد: ” لقد لاحظنا زيادة مطردة في معدل الاكتشاف من أواخر ديسمبر إلى منتصف فبراير، مع ارتفاع مثير للقلق وصل 12.7٪ في الأسابيع الأخيرة”.

الغريب أن هذا النوع قد ظهر في الوقت الذي كشف فيه هانز كلوج،المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، عن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، مرجحا أن يكون انتهاء الجائحة في بداية العام المقبل.

وفي التفاصيل أيضا التي نشرتها سي إن إن فقد أطلق الباحثون على المتغير الأكثر شيوعا «B.1.526».

وأوضح الباحثون أنه ظهر لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك.

يذكر أن الطفرة من هذه السلالة، التي تثير قلق الباحثين كثيرًا، تعرف باسم E484K وهى تمنح الفيروس القدرة على تجاوز بعض الاستجابة المناعية للجسم، بإضافة إلى اللقاحات.

كما تظهر هذه الطفرة بشكل مستقل في العديد من الحالات المختلفة.

وكان المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، قد كشف عن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وأن ذلك سيتم في بداية العام المقبل 2022، بحسب قوله.