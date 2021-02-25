تصريحات أوربية غاضبة من تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافي

أعربت فرنسا عن قلقها بشأن تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافي، حيث وصفت تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافي بأنه مقيّد لحركة المفتشين الدوليين.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام متعددة أكد وزير الخارجية الفرنسي لغروسي دعم باريس لعمل الوكالة الدولية المهني والحيادي.

كما صرح بيتر ستانو، المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الوقت حان الآن لحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات، منوها أن الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران.

وأضاف ستانو أن أولويتنا هي منع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرساء هذا الأمر.

يذكر أن إيران كانت قد أعلنت الثلاثاء، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي والذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش المفاجئ.

وكان تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشف مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

فيما أكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-آي.آر سيتم تركيبها في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.