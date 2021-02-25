العيسى: المفاهيم المتطرفة تجاه المرأة خاطئة

نجحت المرأة السعودية في الوصول إلى مواقع قيادية، نظير ما حظيت به من قبل القيادة، حيث وضعت الرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد موضوع تمكين المرأة في صلب اهتمامها.

وقد تداول مغردون في حساباتهم الشخصية مقطع فيديو تناول تأكيد ولي العهد على مشاركة المرأة للرجل في تنمية الوطن، حيث قال “تكاد تكون في كل المجالات، لا نستطيع أن ننجح أو تنمو السعودية بدون المرأة والرجل ،وهذا بلا شك عامل مهم جدا لكل السعوديين”

كما تضمن المقطع أجزاء من لقاء الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين في برنامج “في الآفاق” من خلال قناة إم بي سي، والذي أكد فيه على أن جميع مجالات العمل مفتوحة أمام المرأة، وهي قادرة على العمل والإبداع، وهي جزء مهم جدا من المجتمع.

وأكد العيسى أن البعض يحمل على الشريعة الإسلامية بأنها ضد المرأة بسبب المتطرفين، عبر المفاهيم المتطرفة، حيث يعتقد البعض انه كلما ضيق على المرأة كلما ساعد على عفافها، وهذا لديه فرضية خاطئة، وفهم خاطئ في البداية حسب قوله، معتبرا أنه وفق الإطار المتطرف فقد صدّرت تلك المفاهيم الخاطئة عن الإسلام في حفظه لحقوق المرأة.

وأوضح الشيخ العيسى أن المرأة كانت مؤهلة لنقل الرسالة، وتولت نقل دستور الأمة الإسلامية، مستشهداً بالدور العظيم الذي قامت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة.

وقال الشيخ العيسى حول الجهود العالمية لصيانة حقوق المرأة” حول العالم الآن ولله الحمد كانت هناك استعادة وعي، وكان هناك استنارة في مسألة حقوق المرأة، وأيضا إيمان بقدرة المرأة عندما تمكن على أن تبدع، وقد حصل أن المرأة حول العالم قامت بإبداع كبير جداً”.

واستعاد مقطع الفيديو في نهايته جزء من كلمة الأمير محمد بن سلمان في احدى المناسبات التي شدد فيها على حرص المملكة على تعيش حياة طبيعة تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، حتى نتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم.

https://youtu.be/nAurV-PBzfM