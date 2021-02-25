أبكت مواقع التواصل.. آخر رسالة لفنان الكويت الراحل “مشاري_البلام”  

سادت حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي ، عقب نبأ وفاة فنان الكويت الراحل مشاري_البلام.

وتداول نشطاء ومدون آخر رسالة للفنان الراحل مشاري البلام، والتي كتبها في تاريخ 17 فبراير على إنستجر ام.

وجاء في نص الرسالة الأخيرة التي كتبها الفنان الراحل :” لا تنسوني من دعائكم.. الحمد لله على كل حال، ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي”.

كما أضاف الفنان في رسالتها الأخيرة التي أعدادها النشطاء : ” سامحومني ما قدرت أر د على الاتصالات”.

وكان الفنان الراحل مشاري_البلام قد وافته المنية قبل ساعات متأثرا بإصابتها ففيروس كورونا.

وتفاعل رواد تويتر مع الرسالة الأخيرة للفنان الراحل، حيث علق أحدهم :” الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة .. آمين”.