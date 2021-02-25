في مارس المقبل.. أبل تكشف لعملائها هذه المفاجأة

تتردد أنباء عن اعتزام شركة أبل عن كشف مفاجأة جديدة لعملائها في مارس المقبل.

وبحسب ما تم تداوله، فإنه من المتوقع أن تكشف أبل عن العديد من المنتجات الجديدة خلال مارس القادم.

وتشير الشائعات إلى أنه من المتوقع، أن تطلق أبل خليفة هاتف آيفون إس أي في حدث مارس المقبل.

ونقلت مصادر عن صحيفة إنديان إكسبريس أن أبل ستطلق جهازا جديدا بشاشة ليد صغيرة.

كما تشير الشائعات التي تم تداولها إلى أن أبل ستصدر:

1-آيباد برو جديد بشاشة ليد صغيرة:

ويعتبر آيباد برو أفضل جهاز لوحي للمحترفين يمكنك شراؤه، ورغم تكلفته العالية ولكنه يستحق ذلك، وذلك لما يتمتع به من القيمة التي يقدمها.

ويأتي التغيير الكبير لجهاز آيباد برو التالي على شكل شاشة ليد صغيرة، مع مصابيح ليد أصغر، مما يسمح بتعتيم وتباين محلي وجودة صورة ممتازة.

2- آي ماك محدث

من المحتمل أن يكون الجهاز الجديد بإطارات أرق وحجم شاشة مقاس 23 بوصة.

وتشير التوقعات أن أبل تعمل على عدد من طرازات آي ماك التي سيتم تشغيلها بواسطة رقائق السيليكون من أبل.

وكشفت التسريبات أيضا أن آي ماك الجديد سيأتي في 5 ألوان وبشكل مستوحى من آي ماك جي 3 الذي تم إصداره في عام 1999.

3- الجيل الثالث من سماعات أيربود

يأتي الطراز الأساسي المجدد من سماعات أيربود بسيقان أصغر وصوت مكاني، على عكس التصميم الحالي.

ويبدو الإصدار الجديد من السماعات القياسي أقرب كثيرا إلى AirPods Pro ومع ذلك لا تتوقع أن تأتي السماعات الجديدة مزودة بميزة إلغاء الضوضاء.

4- إطلاق Apple TV

تشير التسريبات أيضا إلى فرصة جيدة للحصول على جهاز Apple TV جديد.

وفي تقرير لوكالة بلومبيرج قبل بضعة أشهر قال إن طرازا جديدا من Apple TV 4K سيأتي مع جهاز تحكم عن بعد سيري تم تجديده والذي سيدعم ميزة “العثور على جهاز التحكم عن بعد.