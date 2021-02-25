التصعيد الحوثي في مأرب .. اليمن يطالب المجتمع الدولي بردع إيران .. و الإرياني يفضح “نصر الله”

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني،اليوم، تصريحات زعيم مليشيا حزب الله، حسن نصر الله،اليوم، بشأن التصعيد الحوثي الإرهابي الأخير في جبهات مأرب

و قال الإرياني على تويتر: “تصريحات المدعو حسن نصر الله والحشد السياسي والاعلامي الذي تقوم به رموز ما يعرف ب “المحور الايراني” لمواكبة تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، يكشف الأبعاد الحقيقية للمعارك هناك، ويؤكد أن المليشيا راس حربة لتنفيذ المشروع التوسعي الايراني وسياسات نشر الارهاب والفوضى في المنطقة

و أكد الإرياني أن تصعيد مليشيا الحوثي الأخير جاء تنفيذا للأوامر الإيرانية لتقويض التهدئة ونسف الحل السلمي قائلا: ” تحاول مليشيا الحوثي الارهابية التبرير لتصعيدها السياسي والعسكري الاخير تحت ذرائع عدة، إلا أن الواقع يؤكد ان هذا التصعيد جاء تنفيذ للاملاءات الايرانية في تقويض دعوات وجهود التهدئة، ونسف فرص الحل السلمي للأزمة، ونقل الصراع الى مربعات جديدة، وجر البلد لسيناريوهات ومنزلقات خطرة

وطالب الإرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية واصدار ادانة واضحة للتدخلات الايرانية في اليمن، وممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها، والانصياع لجهود التهدئة واحلال السلام، ورفع المعاناة عن كاهل اليمنيين