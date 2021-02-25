غياب لـ” ميسي” و حضور “محمد صلاح”.. هؤلاء اللاعبون الأغلى عالميا  في 2021

كشفت مؤسسة كي بي إم جي للاستشارات عن تفاصيل جديدة حول لاعبي كرة القدم، الذين تصدروا قائمة أغلى اللاعبين عالميا في 2021.

وجاء ترتيب الفرنسي كيليان مبابي بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، ومهاجم باريس سان جيرمان، اللاعب الأغلى على مستوى العالم خلال العام الجاري.

بينما جاء تر تيب كل من الإنجليزيين هاري كين ورحيم سترلينغ لاعبا توتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب، بعد لمؤسسة كي بي إم جي للاستشارات مبابي.

وفي التفاصيل أيضا ضمت القائمة أيضا كل من جادون سانشو (بروسيا دورتموند)، نيمار (بي إس جي)، محمد صلاح (ليفربول)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

كما ضمت أيضا كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وساديو ماني (ليفربول).

الغريب أنه غاب كلا من النجمين المخضرمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين حصدا 11 جائزة للكرة الذهبية عن قائمة أغلى عشرة لاعبين.