مجلس الأمن يصوت على مشروع لوقف الحروب في العالم حتى توزيع لقاح #كورونا

تقدمت بريطانيا،اليوم،بمشروع قرارلمجلس الأمن يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة “بالدخول فورا في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة” للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون إقرار المسودة ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت غدا الجمعة. .

واحتاج مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدا أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء كورونا وذلك على خلفية المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.